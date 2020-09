Coronavirus : l’Arménie lève l’état d’urgence

Le gouvernement arménien a levé vendredi l’état d’urgence décrété il y a six mois, tout en maintenant les règles sanitaires destinées à prévenir les infections au coronavirus dans le pays.

Le gouvernement a introduit un régime national de « quarantaine » qui lui permettra de continuer d’exiger des Arméniens qu’ils portent des masques dans tous les espaces publics et de faire respecter les règles de distanciation sociale et d’hygiène pour les entreprises.

Ce nouveau régime, qui restera en vigueur jusqu’au 11 janvier, découle d’un projet de loi gouvernemental qui a été adopté par le Parlement arménien il y a une dizaine de jours et a été signé par le président Armen Sarkissian jeudi.

Le projet de loi habilite également les autorités compétentes à imposer des confinements à l’échelle nationale ou locale, à isoler les communautés touchées par l’épidémie de COVID-19, à fermer les frontières de l’Arménie et à isoler les personnes infectées par la maladie. Les autorités peuvent également interdire ou restreindre les rassemblements publics.

Le gouvernement a rédigé le projet de loi pour éviter de prolonger à nouveau l’état d’urgence le 11 septembre. Cette décision est intervenue dans un contexte de baisse constante des cas de coronavirus enregistrés dans le pays.

Le nombre quotidien de nouveaux cas signalés par le ministère arménien de la Santé a varié de 108 à 177 au cours de la semaine dernière, en forte baisse par rapport à une moyenne de 550 à 600 cas par jour enregistrés au cours de la première quinzaine de juillet. Il y a eu une baisse similaire des décès liés aux coronavirus, qui ont totalisé 1189 depuis le début de la pandémie, selon le ministère.

Le gouvernement a déjà levé fin août une interdiction des rassemblements de plus en plus critiquée par l’opposition arménienne. En même temps, il a établi des exigences strictes en matière de distance physique pour les organisateurs et les participants aux rassemblements dans les rues.

Le gouvernement a également décidé de rouvrir toutes les écoles et universités fermées en mars. Les cours reprendront le 15 septembre.

Le Premier ministre Nikol Pachinian a souligné jeudi dernier l’importance de l’application continue des règles de sécurité restantes, mettant en garde contre le risque d’une « deuxième vague » d’infections au COVID-19.

Selon Tatevik Revazian, chef du Comité de l’aviation civile du gouvernement, la fin du régime d’urgence signifie également la réouverture officielle de l’espace aérien arménien pour les vols commerciaux réguliers. Les compagnies aériennes n’ont effectué que des vols charters à destination et en provenance du pays au cours des six derniers mois.

« Nous appelons et envoyons maintenant des lettres aux compagnies aériennes pour les informer que toutes les restrictions sont levées afin qu’elles puissent reprendre les vols dès que possible, a déclaré Revazian au service arménien de RFE / RL. Mais c’est évidemment aux compagnies aériennes de décider quels vols seront rétablis."

En raison de la pandémie persistante, les citoyens arméniens ne sont toujours pas autorisés à se rendre aux États-Unis, en Russie et dans pratiquement tous les pays européens.

Erevan a également interdit aux ressortissants étrangers d’entrer en Arménie en mars. L’interdiction a été levée à la fin du mois dernier. Les étrangers arrivant dans le pays ont depuis été obligés de s’isoler pendant deux semaines. Pachinian a annoncé jeudi qu’il leur serait désormais proposé de subir un test au coronavirus à leur arrivée à l’aéroport d’Erevan ou de Gumri. « Si une personne obtient un résultat négatif, elle ne devra pas être mise en quarantaine », a-t-il expliqué.