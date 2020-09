Henrikh Mkhitaryan a une nouvelle fois marqué en match amical avec l’AS Rome face à Cagliari

L’international arménien de l’AS Rome, Hernikh Mkhitaryan a encore marqué en match amical. Samedi lors du match Cagliari-AS Rome (2-2) l’Arménien a marqué le 2e but de l’égalisation à 2-2 de l’AS Rome à la 61e minute du match. C’est le troisième but d’Henrikh Mkhitaryan en trois rencontres amicales de l’AS Rome dans le cadre de la préparation pour la reprise du championnat d’Italie (Série A) cette semaine. Avec un Henrikh Mkhitaryan visiblement en très grande forme et prêt à réaliser une très belle saison avec les Romains.

Henrikh Mkhitaryan qui avait toutefois décliné l’invitation du sélectionneur national arménien l’Espagnol Joaquin Caparros pour les deux rencontres de l’Arménie en Ligue des nations contre la Macédoine du Nord (1-2) et l’Estonie (2-0). Henrikh Mkhitaryan sera-t-il présent à la 3e rencontre de cette Ligue des nations entre l’Arménie et la Géorgie le 11 octobre à Erévan ?

Krikor Amirzayan