L’Azerbaïdjan répand de la désinformation : Interpol n’a pas lancé de procédure contre deux officiers arméniens

Les autorités azerbaïdjanaises diffusent de la désinformation affirmant que deux officiers militaires arméniens recherchés au niveau international via Interpol.

« Depuis le 11 septembre 2020, Vazgen Vardanyan et Armen Jamalyan ne sont de toute façon pas recherchés par les systèmes d’Interpol », a déclaré la police arménienne dans un communiqué.

« Le BCN d’Interpol en Arménie effectue en permanence une surveillance en vue de réagir en temps opportun et de manière adéquate à ces initiatives des organes autorisés azerbaïdjanais, et en cas de problème, Interpol en Arménie répond immédiatement de manière appropriée et les justifications et les faits sont présentés au Secrétariat général d’Interpol », a-t-elle déclaré.

Un peu plus tôt, les médias d’information azéris ont cité le parquet du pays comme ayant annoncé avoir lancé une procédure pénale contre les deux officiers arméniens. Le rapport affirme que les poursuites pénales ont été ouvertes sur la base d’informations prétendument obtenues de Gurgen Alaverdyan, l’officier arménien actuellement détenu en Azerbaïdjan. Les médias azéri ont déclaré que les deux officiers avaient été déclarés recherchés au niveau international.