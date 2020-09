Les romans de l’écrivain iranien Fariba Vafi publiés en arménien

Edit Print Publishing House a publié les versions arméniennes du recueil de nouvelles de l’écrivain iranien Fariba Vafi publié en 1999 « Même quand on riait » et du roman Mon Oiseau publié en 2002.

Les travaux ont été traduits en arménien par Gevorg Asatryan.

« Avec des moyens simples, mais des métaphores uniques et mémorables, des images claires, lumineuses et lumineuses, Vafi reflète la vie contemporaine de l’Iran, la réalité difficile et diversifiée », a déclaré Gevorg Asatryan.