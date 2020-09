Réouverture de l’école du village de Djivani (Artsakh) après sa rénovation

Le président de l’Artsakh a assisté à la réouverture de l’école du village de Djivani

Hier, Arayik Harutyunyan a assisté à l’inauguration officielle de la réouverture de l’école rénovée du village de Djivani dans la région de Martouni (Artsakh). Le bâtiment vétuste fut rénové et les salles modernisées avec également un mobilier neuf et des ordinateurs offerts par la Fondation « Abaka serountneri » (générations d’avenir).

Arayik Harutyunyan a visité les salles et s’est intéressé au processus scolaire. Il a remercié tous ceux qui en Artsakh soutiennent la scolarité et l’éducation des enfants par des engagements humains et financiers au profit de la consolidation de la République de l’Artsakh.

Etaient présents à la cérémonie le généreux bienfaiteur et Conseiller de l’Etat Grigori Gabrielyantz, des officiels du gouvernement, des députés et de nombreux responsables locaux.

Krikor Amirzayan