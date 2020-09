Avec Joaquin Caparros un collectif semble naître au sein de l’équipe d’Arménie

Après 10 mois d’arrêt -suite à l’épidémie du coronavirus- l’équipe d’Arménie entraînée par Joaquin Caparros a finalement assisté à la victoire de sa sélection nationale face à l’Estonie (2-0) le 8 septembre à Erévan. Une victoire de l’Arménie sans son joueur emblématique et capitaine Henrikh Mkhitaryan. Un véritable test réussi pour l’Espagnol Joaquin Caparros qui a pris en charge la sélection arménienne dont le premier objectif est une qualification pour la phase finale de la Ligue des nations. Mais l’un des principaux challenges de Joaquin Caparros qui est en stade d’aboutissement est la création d’un collectif au sein de l’équipe d’Arménie. Les rencontres de l’Arménie face à la Macédoine du Nord et l’Estonie ont démontré que ce collectif existait. L’autre challenge étant l’intégration de nouveaux joueurs, également réussi. D’ici le 11 octobre où l’Arménie affrontera à Erévan la Géorgie pour son 3e match de la Ligue des nations, cette équipe arménienne continuera à se connaître d’avantage et enregistrer de bons résultats.

Et aujourd’hui nombre de spécialistes du football s’interrogent sur l’effet positif de l’absence d’Henrikh Mkhitaryan au sein de l’équipe d’Arménie qui s’est exprimée davantage et sans complexe.

Krikor Amirzayan