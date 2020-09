Rénovation de l’école maternelle de Lernout dans la région de Chirak en Arménie

L’école maternelle de Lernout près de la commune de Marmachen dans la région de Chirag en Arménie. Les travaux sont estimés à plus de 39 millions de drams dont 60% sont financés par le budget de l’Etat et 40% par la commune. La construction est réalisée par la société Elit Arman Shin. La maternelle accueillera de 60 à 70 élèves. Elle disposera de salles communes mais également de dortoirs, de vestiaires, de cuisine, de bureau du directeur et d’une salle de jeux. Les groupes de danses et de chants auront une entrée dédiée. 12 emplois permanents et 5 à 10 provisoires seront créés.

Krikor Amirzayan