La Baronne Caroline Cox : les Arméniens ont le droit de récupérer le Nakhitchevan

La Baronne Caroline Cox, membre de la Chambre des lords de Grande-Bretagne et ancienne vice-présidente, a fait part de ses inquiétudes quant au sort de l’Artsakh dans une lettre à Tahir Taghizadé l’Ambassadeur d’Azerbaïdjan au Royaume-Uni. « Votre lettre du 7 septembre recense de nombreuses erreurs que j’estime indispensable de corriger » écrit la Baronne Cox. Elle rappelle que le Haut-Karabagh fut cédé injustement par Staline à l’Azerbaïdjan alors que sa population est à 95% arménienne. Et que l’Azerbaïdjan a artificiellement coupé le Haut-Karabagh de l’Arménie. Elle fait également un bilan rapide de la guerre de 1991-1994. « J’étais là-bas et je peux témoignes de nombreuses violations des droits de l’homme et de la vérité » écrit-elle. Elle rappelle également l’identité arménienne historique de Chouchi.

La Baronne Caroline Cox pose la question sur l’appartenance du Nakhitchevan qui « après une élection douteuse et suite aux liens avec Atatürk, le Nakhitchevan devint une République autonome au sein de l’Azerbaïdjan avec lequel il n’a pourtant aucun lien terrestre car le Nakhitchevan a une frontière avec l’Arménie ».

Caroline Cox détaille également l’épuration ethnique pratiquée par l’Azerbaïdjan sur les Arméniens. Elle affirme que les Arméniens sont en droit de reprendre le Nakhitchevan annexé illégalement à l’Azerbaïdjan. Elle rappelle également les attaques azéries d’avril 2016 en Artsakh et les dernières au nord-est de l’Arménie dans la région de Tavouch. Elle dénonce ces agressions ainsi que la politique agressive de Bakou sur fond de sectarisme et de rejet des Arméniens et appelle l’Azerbaïdjan à respecter les valeurs indispensables de dignité et de justice.

Krikor Amirzayan