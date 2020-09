Le message d’Edward Nalbandian, ex-ministre des Affaires étrangères d’Arménie

« C’est avec une grande tristesse que j’ai appris la disparition de Christian Poncelet, ancien Président du Sénat et figure importante de l’amitié franco-arménienne.

Durant mon mandat en qualité d’Ambassadeur d’Arménie en France, puis Ministre des Affaires étrangères de la République d’Arménie, j’ai eu l’honneur et l’immense plaisir de connaître à la fois la personnalité politique remarquable et l’homme fidèle et chaleureux qu’était Christian Poncelet et d’entretenir avec lui une excellente coopération, ainsi que des liens personnels amicaux à la hauteur du dialogue de haut niveau et des relations privilégiées entre l’Arménie et la France.

J’exprime mes plus vives condoléances à la famille, aux proches et amis de Christian Poncelet. »

Edward Nalbandian