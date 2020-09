La Russie annonce de vastes manoeuvres dans le Caucase

L’armée russe a annoncé vendredi de vastes

manœuvres prévues fin septembre dans le Caucase, notamment en mer Noire et dans la Caspienne, censées impliquer des militaires en provenance de sept pays dont la Chine, le Pakistan et l’Iran.

« Jusqu’à 12.900 militaires » vont participer à ces manœuvres baptisées

« Caucase-2020 » qui auront lieu entre le 21 et le 26 septembre et comprendront

des exercices terrestres et navals, a indiqué un vice-ministre russe de la

Défense, Alexandre Fomine, lors d’un briefing pour les attachés militaires

étrangers.

Des militaires d’Iran, du Bélarus, d’Arménie, de Chine, de (...)