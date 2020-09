Le Premier ministre a adressé un message de félicitations au Président du Brésil

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a adressé un message de félicitations au Président de la République fédérative du Brésil Jair Bolsonar à l’occasion du Jour de l’indépendance du pays.

« Je vous adresse mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux, ainsi qu’au peuple ami du Brésil, à l’occasion du Jour de l’Indépendance de la République fédérative du Brésil.

Un partenariat étroit a été établi entre l’Arménie et le Brésil, basé sur le respect et la confiance mutuels.

J’espère que, grâce à des efforts conjoints, nous serons en mesure de faire progresser le programme de notre coopération bilatérale, en le remplissant de nouveaux programmes et initiatives.

Nous apprécions le rôle important du Brésil dans les affaires régionales et mondiales. Je suis convaincu que votre beau et attractif pays surmontera bientôt le défi de la pandémie et poursuivra sa voie de développement » indique le message du Premier ministre.