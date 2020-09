Lancement du système de transfert d’argent Skrill en Arménie

Le système de paiement en ligne Skrill a été lancé en Arménie et fonctionne pleinement, informe le ministre de l’industrie de haute technologie Hakob Arsahakyan.

Désormais, les personnes physiques et morales ont la possibilité de recevoir et de transférer de l’argent via des cartes VISA enregistrées en Arménie, ainsi que de retirer de l’argent dans des banques ou des distributeurs automatiques via une carte VISA en s’inscrivant simplement sur le site Skrill.com ou l’application correspondante.

Le lancement de ce système en Arménie créera une nouvelle opportunité pour les particuliers et les entreprises fournissant des services en ligne et contribuera au développement des sociétés de commerce en ligne.

Des travaux sont en cours pour lancer d’autres outils similaires (PayPal, TransferWise, etc.) en Arménie, a déclaré le ministre sur Facebook.