Les fontaines musicales et éclairées de Vanadzor furent inaugurées en présence de centaines d’habitants de la 3e ville d’Arménie

Avec la fin de la situation d’urgence sanitaire à Vanadzor les fontaines musicales du centre de la 3e ville d’Arménie furent inaugurées après les travaux de l’an dernier. Mamikon Aslanyan le maire de Vanadzor voulait marquait cette inauguration des fontaines musicales comme une grande fête.

Des centaines d’habitants de Vanadzor se sont réunis au centre-ville sur la place Hayk pour vivre ces moments de joie de l’éclairage des fontaines musicales. Ainsi le centre de Vanadzor délaissé durant de nombreuses années reprenait vie et couleurs pour la plus grande satisfaction de ses habitants venus en famille fêter la joie retrouvée de la capitale du Lori. Désormais tous les soirs de 20h00 à 22h00 excepté le lundi les fontaines musicales et éclairées de Vanadzor offriront un beau spectacle aux habitants de Vanadzor et les touristes -peu nombreux- de passage dans cette belle ville.

Krikor Amirzayan