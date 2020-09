L’UGA LYON-DÉCINES a accueilli l’Assemblée Générale du Groupement LYON-METROPOLE qui est en charge de l’organisation et du développement des écoles de football pour le District Lyon Rhône Football Officiel.

L’importance de la sensibilisation et de l’apprentissage des valeurs de solidarité, de respect, de fair-play, de tolérance... Une formation dans les plaisirs partagés.

À cette occasion, le Président du District, Arsène Meyer, a remis la médaille d’argent au Président Henri Krikorian pour le travail déjà accompli en seulement 5 ans et en signe d’encouragement et de soutien pour son investissement et l’engagement des bénévoles, dirigeants, encadrants et parents autour du projet sportif, associatif et citoyen.