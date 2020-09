Après la polémique sur les réseaux sociaux, l’anonyme qui a versé 1 millions de dollars au profit des Arméniens du Liban est Alecco Bezikian

Une personne anonyme avait affirmé avoir offert 1 million de dollars au catholicossat de la Grande Maison de Cilicie en faveur des Arméniens du Liban. Mais sur les réseaux sociaux doutaient de ce don anonyme…

Finalement le donateur s’est manifesté. Il s’agit du couple Alecco et Annie Bezikian. « Je déclare que c’est moi qui ai réalisé ce don en compagnie de mon épouse à l’occasion du 25e anniversaire de la prise de fonction du Catholicos Aram Ier. Nous suivons de près les travaux de distribution de cette somme, chaque jour et chaque heure. Jusqu’à présent 2 900 familles ont bénéficié de ces dons. Ce chiffre atteindra 3 000 et les travaux continueront les prochains mois » a écrit Alecco Bezikian sur sa page facebook. Il a également condamné « les personnes anonymes qui diffusent de mauvaises informations. Il convient de démentir ces informations et de les retirer de facebook ».

Krikor Amirzayan