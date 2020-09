Une députée du parti prokurde HDP condamnée à 10 ans de prison

Diyarbakir (Turquie), 11 sept 2020 (AFP) - Une députée du principal parti

prokurde de Turquie a été condamnée vendredi à dix ans de prison pour des

accusations en lien avec le « terrorisme ».

Selon les attendus du verdict rendus public, la députée Remziye Tosun, a

été reconnue coupable d’appartenance à « un groupe terroriste armé », ce qui

désigne dans la terminologie officielle turque le Parti des travailleurs du

Kurdistan (PKK), fer de la lance de la guérilla kurde depuis 1984.

L’élue restera en liberté dans l’attente de l’examen de l’appel qu’elle a

interjeté.

Mme Tosun est députée du Parti démocratique des peuples (HDP) pour

Diyarbakir, plus grande ville à majorité kurde dans le sud-est de la Turquie.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan accuse régulièrement le HDP d’être

une « vitrine politique » du PKK, classé organisation terroriste par Ankara et

ses alliés Occidentaux.

Le HDP, dont plusieurs responsables ont été arrêtés depuis trois ans,

rejette ces accusations et se dit victime de répression en raison de sa

farouche opposition au président turc.

Selahattin Demirtas, ancien dirigeant emblématique du HDP est détenu depuis

novembre 2016 pour des accusations en lien avec le « terrorisme ».

Plusieurs maires pro-kurdes dans le sud-est de la Turquie ont été déchus de

leur mandat et arrêtés ces derniers mois pour leurs liens présumés avec le PKK.