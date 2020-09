La veuve de Chris Cornell appelle les fans à promouvoir et partager la chanson « The Promise »

L’épouse du chanteur Chris Cornell de Soundgarden, Vicky Cornell, a appelé les fans à promouvoir et à partager la chanson « The Promise », rapporte Metalhead Zone .

Elle s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour partager un projet vraiment crucial pour Chris et en a révélé l’importance.

En 2016, le film The Promise est sorti avec le célèbre acteur Christian Bale, et son sujet était le génocide arménien. Le producteur du film a demandé à Chris Cornell d’écrire une chanson pour le film et Chris a accepté l’offre.

Par la suite, Chris a sorti une chanson pour ce film du même nom deux mois avant sa mort, et il voulait être la voix des personnes qui souffraient de haine et d’injustice. La chanson nommée « The Promise » de Chris a également été nominée aux Grammy Awards dans la catégorie Best Rock Performance.

Dans la légende, Vicky Cornell a mentionné à quel point cette chanson était importante pour Chris et a déclaré qu’il avait mis son cœur et son âme dans cette chanson pour donner de l’espoir aux gens dans les moments difficiles. De cette façon, elle a montré à quel point Chris était une personne généreuse.

De plus, ce film est réédité sur Netflix ce mois-ci, et Vicky voulait l’aide des fans pour promouvoir ce film et la chanson afin de sensibiliser le public au dernier projet de Chris.