Pourquoi la justice s’intéresse aux 900.000 euros versés par Renault à Rachida Dati

À partir de 2010, Rachida Dati a été employée par Renault, qui lui a versé 900.000 euros. Mais cet argent interroge la Justice, qui soupçonne un contrat anormal, voire illégal, et peut-être un emploi fictif. Journaliste au « Monde », Fabrice Lhomme a enquêté et revient, au micro d’Europe 1, sur les zones d’ombre de ce dossier.

INTERVIEW

La justice enquête depuis plusieurs mois sur les 900.000 euros versés, à partir de 2010, par la filiale néerlandaise de Renault-Nissan à Rachida Dati, pour une prestation de conseil auprès de l’ancien PDG du groupe, Carlos Ghosn. Dans Le Monde, Fabrice Lhomme et Gérard Davet ont eux aussi enquêté et révèlent ce jeudi d’importants éléments du dossier. Invité d’Europe midi, le journaliste Fabrice Lhomme est revenu sur les points qui interrogent les magistrats. Selon lui, il y a « un double problème » avec le contrat qu’a signé Rachida Dati.

