Libye : poursuite des pourparlers libyens au Maroc

Les pourparlers réunissant des

parlementaires des deux camps rivaux libyens —le Gouvernement d’union

nationale (GNA) dans l’Ouest, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa

Haftar dans l’Est— se poursuivent jeudi au Maroc, a-t-on appris de source

diplomatique marocaine.

Mardi, après trois jours d’échange, les représentants du Haut conseil

d’Etat libyen (ouest) et du Parlement de Tobrouk (est) avaient affirmé dans

une déclaration conjointe avoir débouché sur d’« importants compromis », ouvrant

la voie à un processus de règlement politique global pour mettre fin à des

années de chaos.

Après un jour de pause, ce « dialogue libyen » organisé sous l’impulsion du

Maroc a repris à huis-clos dans le complexe hôtelier de Bouznika, au sud de la

capitale Rabat, a constaté un correspondant de l’AFP.

Depuis 2015, le GNA, basé à Tripoli et reconnu par l’ONU, et le camp du

maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l’Est, se disputent le pouvoir.

Et un conflit meurtrier a éclaté en avril 2019 lorsque les forces de Haftar

ont lancé une offensive visant à prendre Tripoli. Les deux parties ont annoncé

le 22 août dernier, séparément, un cessez-le-feu et des élections dans ce

pays, meurtri par les violences depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011.

Les compromis conclus cette semaine au Maroc "concernent notamment

l’établissement de normes claires pour éradiquer la corruption et la

dilapidation des fonds publics et mettre fin à l’état de division

institutionnelle", selon la déclaration conjointe.

Abdessalam Al-Safraoui, qui préside la délégation du Haut Conseil d’Etat

libyen, avait fait savoir lundi que "le dialogue s’était concentré sur les

nominations à faire à la tête des institutions régaliennes" du pays.

Les postes de directeur de la Banque centrale, de la Compagnie nationale de

pétrole (NOC) et de chef des armées sont ceux qui divisent le plus les deux

camps, selon des médias libyens.

La ville balnéaire de Bouznika, où se tiennent les discussions est très

proche de Skhirat, la bourgade qui a donné son nom à l’accord de règlement

politique signé en décembre 2015 sous l’égide de l’ONU et en vertu duquel a

été créé le GNA.

