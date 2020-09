Ucom n’envisage pas encore l’introduction de la technologie 5G

La société arménienne de télécommunications Ucom n’a pas encore eu de discussions spécifiques sur l’introduction de la technologie 5G, a déclaré le PDG d’Ucom, Ara Khachatryan.

« Pour le moment, nous ne tenons pas de discussions spécifiques sur l’introduction de la technologie 5G en Arménie. Mais Ucom introduira certainement toutes les technologies qui seront disponibles dans le monde. Notre objectif est de nous assurer que nous dictons les tendances dans la région grâce à nos innovations et nos solutions », a déclaré Ara Khachatryan.

Selon lui, il est aujourd’hui trop tôt pour parler de l’introduction de la 5G, car les étapes de test ne sont pas encore terminées à travers le monde.

Ara Khachatryan pense que l’infrastructure arménienne ne pourra même pas utiliser tous les avantages que la technologie 5G offrira - tels que l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, la robotique et les produits de l’industrie 4.0.

« Nous avons certains produits, entreprises, développement industriel, mais les nouvelles technologies ne donneront pas les résultats énormes qu’on attend d’eux. De plus, de nombreuses questions se posent encore, à savoir si l’Arménie a besoin d’une telle technologie, si le coût de sa mise en œuvre est justifié, comment le marché sera consolidé afin que les entreprises puissent servir leurs clients », a déclaré Ara Khachatryan.

Selon lui, pour le moment, non seulement la technologie elle-même, mais aussi son prix ne sont pas encore clairs, ni si les abonnés pourront ressentir ses avantages. Il a dit que c’est pourquoi Ucom envisage actuellement la possibilité de mettre à niveau le réseau afin de fournir pleinement aux clients des services de qualité.

« Nous envisageons l’achat et l’installation de nouveaux équipements pour moderniser les systèmes. Certains aspects ont déjà été convenus, certains sont en cours de processus et, par conséquent, les abonnés pourront utiliser un Internet plus rapide et une meilleure communication. Dans les semaines à venir, les abonnés recevront des services de meilleure qualité, et ce sera un processus continu », a déclaré Ara Khachatryan.