Les jardins d’enfants d’Erevan reprendront le 15 septembre

Les jardins d’enfants d’Erevan, qui ont été fermés en raison du coronavirus, reprendront leurs travaux, a écrit le porte-parole du bureau du maire Hakob Karapetyan dans un message Facebook.

Il a déclaré que toutes les institutions préscolaires subordonnées au bureau du maire d’Erevan reprendraient le 15 septembre, ainsi que les écoles secondaires et les universités.

Dans le même temps, il a souligné un certain nombre de restrictions. En particulier, chaque groupe sera composé de 12 enfants qui ont fréquenté la maternelle en 2019 et 2020. La priorité sera donnée aux enfants âgés de 5 à 6 ans dont les parents travaillent, aux enfants de parents handicapés de première ou deuxième catégorie ainsi qu’aux enfants des employés de la maternelle. .

Selon lui, l’admission d’enfants déjà inscrits a été temporairement suspendue.

« Attachant de l’importance à l’éducation préscolaire, tout en voulant aider les familles, nous comptons sur votre compréhension en raison des restrictions causées par le coronavirus sur le nombre d’enfants qui peuvent être admis dans les jardins d’enfants maintenant », a écrit Hakob Karapetyan.

L’état d’urgence afin de supprimer la propagation du coronavirus a été déclaré en Arménie le 16 mars 2020, puis il a été prolongé cinq fois d’un mois à chaque fois. La dernière extension prend fin le 11 septembre.

Les restrictions à la libre circulation et à certains types d’activité économique introduites le 24 mars ont été supprimées le 4 mai. Le 18 mai, les transports publics, les gymnases, les jardins d’enfants et les établissements de restauration ont été autorisés à reprendre et à partir du 12 août, les étrangers sont autorisés à entrer dans le pays . Le gouvernement a également autorisé la tenue de réunions et de rassemblements, mais le port d’un masque facial dans les lieux publics et l’observation de la distance sociale restent obligatoires.