163,4 milliards de drams dépensés par le gouvernement arménien dans les programmes de lutte contre le coronavirus

Le gouvernement arménien a dépensé 163,4 milliards de drams dans des programmes visant à surmonter les conséquences du coronavirus, a déclaré le Premier ministre Nikol Pashinyan.

« Il est important de noter que les programmes visant à préserver les emplois occupent une place particulière dans cette campagne. En conséquence, nous pouvons enregistrer qu’en juillet 2020, il y avait 613 100 emplois dans le pays, soit 6600 emplois ou 1,1% de plus par rapport à 2019 », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a déclaré que le fonds salarial cette année s’élève à 9,765 milliards de drams - 8,3% de plus qu’en 2019, et que le salaire moyen a augmenté de 13800 drams, soit 7,14%.

Nikol Pashinyan a déclaré que les données attendues sur la situation pour août devraient être encore meilleures.

Au total, les autorités arméniennes ont approuvé 24 programmes pour contrer les conséquences socio-économiques du coronavirus. Certains d’entre eux concernent le soutien économique aux entreprises (agriculture, tourisme, PME, microentreprises, informatique et autres industries), d’autres visent un soutien social à divers groupes de population et un autre programme est purement écologique (plantation de ceintures forestières côtières à l’aide de plants de saules) .

Un certain nombre de programmes ont déjà été achevés, certains sont encore en cours, et le gouvernement discute de nouvelles possibilités d’assistance aux citoyens de la république et adopte déjà des programmes de développement à long terme.