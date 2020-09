L’Arménie va créer un bureau intégré des services sociaux

Le ministre arménien du Travail et des Affaires sociales, Zaruhi Batoyan, a dévoilé un plan visant à créer un bureau intégré pour la fourniture de services de sécurité sociale.

S’exprimant lors d’une réunion gouvernementale, elle a déclaré que la création du centre était prévue par la loi et le programme gouvernemental.

Selon elle, la nouvelle structure doit être une unité distincte. « Il s’agit de la réforme la plus importante dans le domaine de la sécurité sociale qui doit être flexible et indépendante », a déclaré Zaruhi Batoyan.

Elle a fait remarquer que la nouvelle structure comprendra 50 divisions avec 1 130 employés et que, par conséquent, sa gestion devrait être distincte du ministère, sinon elle ralentira tous les processus et procédures.

Le ministre des Finances, Atom Janjughazyan, a exprimé son désaccord avec cela, soulignant que dans ce cas, certaines fonctions du centre proposé seraient dupliquées avec le ministère, ce qui augmenterait les coûts. Il a dit qu’il est beaucoup plus important de rationaliser la performance des organismes gouvernementaux.

Selon lui, la fusion de certaines fonctions de la structure avec le ministère serait une solution plus rationnelle, en particulier, l’acquisition, la comptabilité et les services du personnel et etc.

À son tour, le Premier ministre Tigran Avinyan a noté que les procédures de l’opération de telles structures seront révisées, et il est possible que l’optimisation soit effectuée dans certaines divisions, et il est également possible de centraliser les fonctions de comptabilité et de passation des marchés pour tous les ministères.