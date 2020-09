Le Premier ministre Nikol Pashinyan a tenu une réunion mercredi 9 septembre au cours de laquelle un projet de stratégie pour le développement de l’opérateur national de courrier « Haypost » pour 2020-2025 a été discuté.

Le ministre de l’Industrie de Haute Technologie Hakob Arshakyan a évoqué pour la première fois les changements apportés à « Haypost » au cours des 5 derniers mois : le bureau américain a été rouvert, des mesures sont en cours pour ouvrir un bureau Haypost en Chine. Les pensions sont déjà payées par voie électronique, un nouveau bureau de poste a été ouvert dans la communauté frontalière de Barekamavan, un service postal hybride a été lancé et la coopération internationale s’est intensifiée. Il est prévu de lancer le portefeuille électronique Haypost d’ici la fin de l’année. Depuis juillet, le programme de motivation des employés de HayPost fonctionne sur tout le territoire de la République d’Arménie, en août le salaire moyen d’environ 1 300 employés a augmenté d’environ 25%.

Présentant le projet de stratégie de développement du Haypost CJSC pour 2020-2025, le directeur général Hayk Karapetyan a évoqué les problèmes collectés, la situation actuelle et la vision du développement. Selon lui, la stratégie a été développée sur la base de l’étude des meilleures pratiques mondiales avec une organisation de conseil. On s’attend à ce qu’avec la mise en œuvre des réformes en 2020-2025 Haypost deviendra un opérateur postal national doté d’une gestion efficace et d’un modèle commercial rentable. Les objectifs stratégiques sont d’assurer l’accès à des services postaux de haute qualité sur le territoire et en dehors de la République d’Arménie, un développement équilibré des infrastructures, la fourniture de services postaux et supplémentaires de haute qualité et l’introduction de nouvelles solutions numériques. Il est proposé de se concentrer sur les domaines des systèmes de paiement et de règlement, de la logistique, du commerce électronique, des finances, des services gouvernementaux, de la gestion immobilière. Les mesures proposées dans ces domaines sont présentées, ainsi que les principaux indicateurs projetés.

Un échange de vues intéressé sur la stratégie a eu lieu. Les questions liées à l’amélioration du réseau Haypost, au développement des infrastructures, à la fourniture de services existants, prévus et nouveaux, y compris à l’État, à l’influence de la chaîne des réformes et à la rentabilité économique ont été discutées.

Le Premier ministre a noté que « Haypost » a une large représentation sur tout le territoire arménien, ce qui permet d’envisager les réformes non seulement du point de vue de l’amélioration de la communication postale, mais aussi du point de vue du développement de la chaîne des infrastructures connexes et de l’introduction de la culture d’entreprise. Nikol Pashinyan a chargé de finaliser le projet, de clarifier la portée des services publics que HayPost peut fournir et de le soumettre pour discussion.

Le chef du gouvernement a également chargé de présenter un projet détaillé sur la gestion immobilière rentable de l’organisation.