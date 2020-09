Le HDP rend hommage aux Grecs, Arméniens et Juifs massacrés lors du pogrom d’Istanbul

Le Parti démocratique des peuples (HDP), opposition turque , a rendu hommage aux personnes tuées dans le massacre coordonné par l’État de personnes grecques, arméniennes, chrétiennes et juives dans le pogrom d’Istanbul il y a 65 ans, rapporte Bianet .

Le parti HDP a décrit les événements des 6 et 7 septembre 1955 comme « l’une des pages les plus douloureuses et les plus honteuses de l’histoire de la Turquie ».

Le HDP a déclaré que 73 églises, huit sources sacrées, deux monastères et 5 500 maisons et lieux de travail - dont 3 500 appartenaient à des Grecs - avaient été détruits et pillés pendant le massacre. Les dommages ont été estimés à environ 100 millions de livres sterling.

« Les attaques ont été planifiées et mises en œuvre par le service de sécurité nationale (NSS) », a indiqué un communiqué du parti.

« L’Etat n’a pas fait face au pogrom des 6 et 7 septembre, aucune excuse n’a été présentée aux citoyens chrétiens et juifs, principalement des Rums et des Arméniens, et les dommages n’ont en aucun cas été indemnisés », a déclaré le HDP.

« C’est notre principale demande et un must de vivre ensemble que cette honte visant les personnes âgées de Turquie soit affrontée, que les auteurs soient identifiés et que les pertes matérielles et immatérielles subies par les personnes lésées ou leurs familles soient indemnisées », a ajouté le parti. .

Le pogrom d’Istanbul, également connu sous le nom d’émeutes d’Istanbul ou d’événements de septembre, était des attaques de la foule organisées principalement contre la minorité grecque d’Istanbul du 6 au 7 septembre 1955. Les émeutes ont été orchestrées par le Groupe de mobilisation tactique, siège de la branche turque de l’opération Gladio ; la Contre-Guerrilla et le Service National de Sécurité, le précurseur des services secrets d’aujourd’hui.

Les événements ont été déclenchés par la fausse nouvelle par le consulat turc de Thessalonique, dans le nord de la Grèce - la maison où Mustafa Kemal Atatürk était né en 1881 - avait été bombardé la veille. Une bombe posée par un huissier turc au consulat, qui a ensuite été arrêté et avoué, a provoqué les événements. La presse turque, transmettant les nouvelles en Turquie, a gardé le silence sur l’arrestation et a plutôt insinué que les Grecs avaient déclenché la bombe.

Une foule turque, dont la plupart avaient été transportés par camion dans la ville à l’avance, a agressé la communauté grecque d’Istanbul pendant neuf heures. Bien que la foule n’ait pas explicitement demandé que les Grecs soient tués, plus d’une douzaine de personnes sont mortes pendant ou après les attaques à la suite de passages à tabac et d’incendie criminel. La police est restée pratiquement inefficace et la violence s’est poursuivie jusqu’à ce que le gouvernement déclare la loi martiale à Istanbul et appelle l’armée à réprimer les émeutes.

Le pogrom a considérablement accéléré l’émigration des Grecs de souche de Turquie, et de la région d’Istanbul en particulier. La population grecque de Turquie est passée de 119 822 personnes en 1927 à environ 7 000 en 1978. Rien qu’à Istanbul, la population grecque est passée de 65 108 à 49 081 personnes entre 1955 et 1960.

Les chiffres de 2008 publiés par le ministère turc des Affaires étrangères placent le nombre de citoyens turcs d’origine grecque entre 3 000 et 4 000, alors que selon Human Rights Watch (2006) leur nombre était estimé à 2 500.