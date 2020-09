Masque obligatoire pour les écoliers arméniens : le gouvernement s’explique…

Après de très longues vacances forcées, les écoles d’Arménie vont rouvrir leurs portes le 15 septembre, sur fond d’une pandémie de coronavirus qui, si elle semble reculer dans le pays, n’en reste pas moins menaçante. Une rentrée des classes qui s’annonce donc, en Arménie comme ailleurs, lourde d’incertitudes, sinon pour ce qui concerne le port du masque, dont le premier ministre Nikol Pachinian a rappelé, jeudi 10 septembre, qu’il serait obligatoire, en l’inscrivant dans l’arsenal de mesures visant à endiguer l’épidémie, dont le pic avait été atteint fin juillet, début août. Les séances de tests de dépistages du coronavirus effectués dans des conditions quelque peu chaotiques parfois donnaient un avant-goût de cette rentrée des classes inédite, mais le gouvernement avait fait le choix, en août, alors que l’on constatait une baisse régulière et constante du nombre d’infections, de rouvrir les écoles et universités, fermées depuis le mois de mars. Le strict protocole de sécurité fixé par le gouvernement établit qu’il n’y aura pas plus de 20 élèves par classes et que tous seront tenus de porter des masques. Par ailleurs, les directeurs d’établissements scolaires devront fournir aux élèves du gel hydoalcolique pour les mains et procéder à une désinfection régulière des salles de classe.

En Arménie comme ailleurs, le port du masque fait grincer des dents – même si on ne le voit pas !- parmi les parents d’élèves comme chez les spécialistes de l’éducation ou dansl’opposition. Les détracteurs de cette mesure estiment qu’elle contrarie l’apprentissage et risque de provoquer des gênes respiratoires chez l’enfant. Des critiques balayées du revers de la main par N.Pachinian qui, après avoir longtemps boudé le masque, en est devenu un farouche partisan ; il a rappelé que cette mesure, ainsi que toutes celles préconisées par le gouvernement, étaient indispensables pour empêcher des infections massives en milieu scolaire. Il a par ailleurs dénoncé les attitudes hostiles au port du masque, qui pourraient inciter au relâchement et réinverser à la hausse la courbe des cas d’infections au coronavirus, qui marque une nette tendance à la baisse en Arménie depuis début août.

“Nous devons prendre des mesures [impopulaires] afin d’éviter une nouvelle crise épidémiologique”, a déclaré N. Pachinian lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres, jeudi, à Erevan. “Les décisions que nous avons prises ne s’appliquent pas seulement aux enfants des autres, mais aussi à nos enfants… Nos enfants n’ont pas de statut privilégié dans les écoles, les crèches ou où que ce soit ailleurs”, a ajouté le chef du gouvernement, en chargeant ensuite le ministre de l’éducation, Arayik Harutiunian, de s’assurer du respect de ce protocole dans tous les établissements scolaires. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes, les autorités sanitaires arméniennes ont lancé, en début de semaine, une campagne massive de tests de dépistage dur COVID-19 sur tout les enseignants et membres du personnel scolaire, ce qui explique pourquoi le ministère de la santé avait fait état, au cours des deux derniers jours, d’une augmentation sensible du nombre de tests du coronavirus effectués dans le pays. Cette campagne a donné lieu à une certaine pagaille, et entraîné une promiscuité qui a pu faire craindre l’émergence de nouveaux « clusters », les règles de distanciation sociale ayant été oubliées parfois. Le ministère de la santé a enregistré à ce jour 45 326 cas de coronavirus et 906 décès attribués directement au virus depuis l’apparition de la pandémie en mars.