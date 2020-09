La tournée de Nikol Pachinian dans le Tavouch

Le premier ministre arménien Nikol Pachinian a fait sa rentrée politique dans son Tavouch natal, cette région du nord-est de l’Arménie où il avait lancé en mars 2018 la marche triomphale qui devait le conduire un peu moins de deux mois plus tard au faîte du pouvoir arménien et qui a été durement éprouvée par les violents combats à sa frontière entre forces arméniennes et azéries en juillet. C’est d’ailleurs dans ces localités situées à la friontière du Tavouch et directement exposées aux tirs azéris que Nikol Pachinian, quelques jours après le président Armen Sarkissian, s’est rendu lundi 10 septembre, pour y rencontrer la population locale et lui prodiguer ses encouragements, alors que son gouvernement a débloqué des fonds pour financer la reconstruction des bâtiments endommagés par l’artillerie azérie. N.Pachinian et son épouse Anna Hakobian, étaient accompagnés par le ministre de l’administration et des infrastructures régionales, Suren Papikian, le gouverneur de la province de Tavouch, Hayk Chobanian, et le président de la Commission pour le développement urbain, Armen Ghularian. La délégation visitait cette région du Tavouch particulièrement vulnérable aux provocations de l’armée de Bakou pour en rencontrer les habitants et s’informer du processus de reconstruction des habitations et infrastructures locales durement éprouvées par les attaques de juillet.

C’est par le village de Chinari que N.Pachinian, à la tête de la délégation, a commencé cette tournée régionale. Engageant le dialogue avec les habitants, le premier ministre arménien a pris note de leurs exigences et répondu à leurs questions, non sans saluer leur soutien sans faille aux soldats gardant cette frontière très sensible durant les combats de juillet. “Tout d’abord, je voudrai vous remercier pour avoir contribué à l’issue victorieuse des batailles de juillet, car si nos troupes n’avaient pas eu la conviction qu’elles pouvaient compter sur un puissant soutien [de l’arrière], elles n’auraient pas été aussi fortes. Tout d’abord, donc, merci pour cela. Ensuite, nous avons conscience que l’Etat doit tenir ses engagements dans des situations d’urgence. D’une manière générale, nous devons aider le peuple de telle sorte que sa capacité de travail soit renforcée, une politique axée sur la charité s’avérant inefficace”, a notamment déclaré N. Pachinian. “Il est très important pour nous de trouver le bon équilibre entre les obligations de l’Etat et la responsabilité des citoyens. Nous devons reconnaître que la solution à tous les problèmes relève du travail effectué dans la République d’Arménie. Chacun de nous doit tenter de régler les problèmes dans le cadre de notre responsabilité. L’Etat est censé soutenir le citoyen, et celui-ci doit soutenir l’Etat. Nous n’avancerons pas, si l’Etat délègue aux citoyens la solution des problèmes, et inversement. Le gouvernement doit reconnaître et remplir ses engagements. En retour, les citoyens doivent effectuer leurs devoirs civiques”, a ajouté N.Pachinian, qui s’est rendu ensuite sur le chantier de construction d’une nouvelle maison à Chinari, une localité qui a été particulièrement touchée par les attaques azéries.



Cette nouvelle maison comptera six pièces et disposera d’un abri, un élément qu’il faut hélas intégrer à l’architecture des bâtiments de la région, où les populations civiles sont délibérément pris pour cibles par l’armée ennemie. Durant sa visite, N. Pachinian a par ailleurs annoncé de nouvelles mesures prises par son gouvernement en faveur de l’enfance, et pour inverser la courbe démographique en déclin, les familles devant recevoir une allocation de 50 000 drams (environ 90 euros) pour chaque nouvelle naissance. Le premier ministre a une nouvelle fois exalté la victoire militaire qu’avait remportée l’armée arménienne lors des combats de juillet, les plus violents qu’ait connus la région depuis avril 2016, en soulignant qu’elle pavait la voie à la renaissance de Chinari, et des autres localités situées sur la frontière qui reste une ligne de front, en l’attente d’un accord de paix avec le voisin azéri. “Nous devons vaincre la pauvreté. Et c’est ce qui importe le plus aujourd’hui. Un peuple victorieux doit porter la victoire en lui-même. Cela n’a rien à voir avec ce que nous avons sur nos tables ; cela n’a rien à voir avec le contenu de nos poches. C’est avant tout un état d’esprit. Dès lors que nous avons changé notre état d’esprit, le reste viendra naturellement progressivement”, a ajouté N. Pachinian.



La délégation s’est ensuite rendue dans le village de Movses, où elle a pu voir l’état d’avancement des travaux de reconstruction de la route, le premier axe pavé conduisant à ce village vieux de 300 ans. N.Pachinian déclarera à cette occasion que son gouvernement veillait à ce que toutes les routes soient d’une même haute qualité, “de la rue Abovian à Erevan au village de Movses”. A Aygepar, la délégation gouvernementale a inspecté le vaste chantier de restauration de 30 maisons qui avaient été gravement endommagées en juillet. Les habitants du village participent tous à ces travaux de reconstruction, qui prévoient aussi le pavage de routes qui avaient été bombardées par l’ennemi. Un nouvel abri va par ailleurs être aménagé dans l’école du village. Le premier ministre a remercié aussi les habitants d’Aygepar pour avoir rempli avec loyauté leur mission de défense de la frontière. Dans le village de Nerkin Karmirakhbyur, huit maisons ont déjà été remises à neuf depuis l’attaque de juillet.