L’Arménie exulte dans les vestiaires après sa victoire sur l’Estonie, Tigran Barseghyan courut le plus lors du match

Alors qu’après sa victoire sur l’Estonie (2-0) lors de la 2e journée de la Ligue des nations (Ligue C) l’équipe d’Arménie au complet faisait la fête dans les vestiaires, après la rencontre on apprenait que Tigran Barseghyan le milieu de terrain d’Astana (Kazakhstan) était le joueur arménien qui avait parcouru le plus de distance lors du match Arménie-Estonie avec plus de 11,5 km. Il devançait Alexandre Karapetyan (11,2 km). Ce dernier qui inscrivit le premier but de l’Arménie a déclaré que son geste fut l’un des plus beaux de sa carrière et que marquer un but sous les couleurs nationales de l’Arménie était quelque chose de fantastique et indescriptible par l’émotion et la joie dégagées. Tigran Barseghyan a été élu Meilleur joueur d’Astana pour le mois d’août en championnat du Kazakhstan.

Krikor Amirzayan

https://www.facebook.com/FootballFederationofArmenia/videos/3237646132951022