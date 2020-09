Les sorties, visites et contacts avec les familles des soldats Arméniens restent toujours interdites

L’interdiction de sorties et de visites pour les appelés de l’Armée arménienne se poursuit a indiqué hier le ministère arménien de la Défense. Une mesure liée au risque de contamination du coronavirus. Les soldats engagés doivent quant à eux limiter leurs contacts avec la population civile et ne pas participer aux rassemblements liés à des fêtes et aux cérémonies des enterrements. Le ministère demande aux familles des soldats de ne pas se rendre sur des bases ou dans les hôpitaux -ce qui est interdit- pour voir les membres de leurs familles. Le ministère de la Défense remercie les soldats et leurs familles de la compréhension qu’ils font preuve pour lutter contre la diffusion de l’épidémie du coronavirus.

Krikor Amirzayan