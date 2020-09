Serge Sargsyan a assisté à la rencontre avec les jeunes du Parti Républicain d’Arménie

Jeudi 10 septembre s’est déroulée à Erévan une rencontre entre Serge Sargsyan le président du Parti Républicain d’Arménie et les Jeunes du Parti Républicain d’Arménie. Les nouveaux membres des Jeunes du Parti Républicain d’Arménie ont également participé à la rencontre, ainsi que le nouveau Conseil de la Jeunesse républicaine d’Erévan. Ces jeunes posèrent de nombreuses questions au 3e Président de l’Arménie qui fait de nombreuses apparitions publiques ces derniers mois. Serge Sargsyan a discuté de la vie intérieure de l’Arménie ainsi qu’un certain nombre de sujets liés à l’actualité internationale. Des questions également de l’organisation du parti et les futurs projets furent abordées. « La parole active des jeunes du Parti Républicain continue au sein du parti. De nombreux jeunes qui partagent notre vision politique et convictions, rejoignent nos rangs » a affirmé Narek Tadevosyan le responsable à Erévan du Conseil des jeunes Républicains.

Krikor Amirzayan