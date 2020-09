Une école arménienne avec 150 élèves avait fermé ses portes, une nouvelle école avec 50 élèves a ouvert ses portes à Pasadena (Californie)

Le site Armradio.am écrit que malgré la fermeture de nombreuses écoles arméniennes en diaspora, l’école Blair hight school de Pasadena (Californie) vient d’ouvrir pour la première fois ses portes. Information communiquée à Armeradio.am par le directeur du nouvel établissement Noraïr Tatryan.



« Ce collège est venu remplacer à Pasadena à la seule école arménienne qui avait 150 élèves et qui avait fermé ses portes. Nous avons présenté aux parents et aux professeurs le projet de notre école et l’accueil fut chaleureux. Une semaine plus tard ils avaient donné leurs accords pour reprendre » dit Noraïr Tatryan et d’ajouter « En août l’Armenian Academic collège de Blair ouvrait ses portes avec 50 élèves au départ (…) et probablement dans le second semestre s’ouvriront deux autres classes ».

N. Tatryan a le projet d’emmener ses élèves à la découverte de l’Arménie et pour le développement de la langue et l’identité arménienne.

« En ces jours difficiles et de confinement en diaspora ainsi une nouvelle école s’ouvre sans donateurs et sponsors, sans parti politique et déliée des églises. Mais l’école aura très vite une association de conseil afin de réunir les élèves et s’affairer dès octobre aux inscriptions de la prochaine saison scolaire » dit N. Tatryan.

Krikor Amirzayan