La Fondation Aurora va financer la réédition par le Musée-institut du génocide arménien à Erévan, du livre « Ravished Armenia » de la survivante du génocide, la célèbre Aurora Mardiganian dont l’histoire personnelle fit l’objet d’un film aux Etats-Unis. Le livre « Ravished Armenia » d’Aurora Mardiganian sera publié avec des compléments et annotations en anglais et en arménien.

La Fondation Aurora dont le nom provient de l’histoire vécue par la jeune Aurora Mardiganian lors du génocide des Arméniens est depuis sa création en rapport étroit avec le Musée-institut du génocide.

Le livre « Ravished Armenia » d’Aurora Mardiganian sera complété d’une vingtaine de pages. L’édition en anglais sera en 2000 exemplaires et 1000 en arménien a indiqué Haroutioun Maroutyan le directeur du Musée-institut du génocide arménien.

Krikor Amirzayan