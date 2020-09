L’ouverture du consulat général d’Arménie à Erbil en Irak est en cours

Les travaux d’ouverture du consulat général d’Arménie à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, sont en cours, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères arménien, Anna Naghdalyan.

« Les travaux d’ouverture du consulat général d’Arménie à Erbil sont en cours. La décision d’ouvrir le consulat a été prise en 2017 », a-t-elle déclaré.

Le consulat général ouvrira ses portes à Erbil dans les prochains jours.

L’agence de presse Shafaq rapporte que le gouverneur d’Erbil, Firsat Sofi, lors de la réunion avec l’ambassadeur arménien à Irak Hrachya Poladyan, a souligné le développement de relations historiques et amicales entre Erevan et Erbil dans les domaines du commerce, de l’industrie et du tourisme.