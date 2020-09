Aide humanitaire de la communauté arménienne de Chypre au Liban

La communauté arménienne de Chypre va envoyer des vivres à la communauté arménienne au Liban.

La Prélature arménienne de Chypre et le Bureau du Représentant arménien ont lancé un appel à l’aide pour la communauté arménienne du Liban, ce par quoi la communauté a répondu positivement.

Lundi 7 septembre 2020, l’archevêque Khoren Doghramadjian et le représentant arménien, Vartkes Mahdessian ont visité l’usine Mitsides et assisté au chargement des vivres (7000 sacs de farine, 9600 paquets de macaroni, 2400 sacs de boulgour, 3168 sacs de riz et 1080 boîtes de lait en poudre).

Le conteneur partira pour le port de Beyrouth où il sera livré au diocèse arménien du Liban, à l’archevêque Shahe Panossian et les fournitures seront distribuées aux familles nécessiteuses.