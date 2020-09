Un écrivain azéri Tchingiz Abdulayev affirme que la télévision russe recense de nombreux journalistes Arméniens « intelligents et ouverts »

Tchingiz Abdulayev un écrivain populaire en AzerbaÏdjan est vexé par la faible connaissance de la grande partie de ses compatriotes.

Il a affirmé « Aujourd’hui la télévision diffusait une interview avec Loukachenko. Et partout il était dit que les journalistes étaient les premiers de Russie. Des quatre, Simonyan et Babayan étaient des rédacteurs en chef. A la télévision russe apparaissent Kourkinyan, Sarkisov, Chakhnazarov, Poghosyan, Keosayan et bien d’autres encore. Ne me racontez pas sur leur lobby. Ils sont intelligents, ouverts et brillants et ils maitrisent le russe. Nous avons quant à nous des exemples contraires. Comparez les prestations en russe ou en anglais d’Ilham Aliev et Nikol Pachinian. Avez-vous besoin d’explications ? ».

T. Abdulayev fait ainsi état du retard des l’élite azérie par rapport aux Arméniens. Et s’attaque à tous ceux qui désirent fermer les écoles russes en Azerbaïdjan. Au-delà des langues, il demande aux azéris de s’ouvrir au monde, aux connaissances, aux technologies et aux sciences afin de mieux servir l’Azerbaïdjan.

Krikor Amirzayan