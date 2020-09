Le député Arsen Julfalakyan quitte le Parlement

Le député Arsen Julfalakyan de la faction au pouvoir Mon Pas a annoncé la décision de quitter le parlement.

Arsen Julfalakyan a cité « des désaccords fondamentaux avec le ministre de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports Arayik Harutyunyan sur les approches de gestion actuelles des sphères sous sa juridiction » comme raison de la décision.

« Je pense que la voie adoptée n’est pas prometteuse, n’assurera pas la solution et le développement des problèmes existants dans les domaines mentionnés. Par conséquent, ma poursuite de l’activité dans de telles conditions ne servira certainement pas ma mission en tant que député de défendre efficacement les intérêts de notre État et de nos citoyens », a-t-il déclaré dans un message sur Facebook.

« Je tiens à souligner qu’au cours de mes près de deux ans à la législature, j’ai eu des relations de partenariat efficaces avec l’équipe politique« Mon Pas », basées sur le respect mutuel, des discussions professionnelles mûres et des approches dignes. Il est très important qu’au cours de cette période, des relations saines, alliées et même amicales se soient établies avec certains d’entre eux, et nous avons lutté pour résoudre les problèmes existants avec le dévouement nécessaire », a-t-il ajouté.

Arsen Julfalakyan a déclaré que c’était un honneur d’avoir l’opportunité de servir le pays en tant que législateur, notant que la décision de définir le mandat devrait également être considérée comme faisant partie de ce service.