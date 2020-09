Le Président de l’Assemblée nationale artsakhiote a annoncé la création au sein du législatif d’un « Parlement Jeunesse de l’Artsakh » dès janvier 2021.

L’objectif de cette entreprise est d’initier les jeunes artsakhiotes de 18 à 25 ans à la vie politique et de les former, grâce la reproduction du fonctionnement de l’Assemblée nationale.

Durant des simulations des séances parlementaires les jeunes « élus » émettent et défendent leurs opinions, préparent leurs interventions apprenant ainsi le fonctionnement de la démocratie artsakhiote.

Le Président de l’Assemblée nationale a déjà entamé une campagne de rencontres avec les jeunes représentants des principaux partis politiques du pays désireux d’intégrer le futur « Parlement Jeunesse de l’Artsakh ».