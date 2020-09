Les fontaines et bassins d’Erévan reprendront leur rythme normal à partir du 11 septembre

Les fontaines et les bassins d’eau de la capitale arménienne vont reprendre leur régime normal avec la fin de la situation d’urgence. Hakob Karpetyan le porte-parole de la municipalité d’Erévan a annoncé que « avec la fin de la situation d’urgence le 11 septembre à 17 heures, les 22 fontaines et 8 bassins d’Erévan reprendront leur activité normale ». Ainsi la fontaine centrale d’Erévan -fontaine musicale et bénéficiant d’un éclairage multicolore rythmé- place de la République reprendra son activité normale tel qu’elle était avant l’arrivée de l’épidémie du coronavirus en Arménie en mars dernier.

Krikor Amirzayan