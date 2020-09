Longue file d’enseignants pour se faire tester avant la rentrée des classes

Hier, des enseignants arméniens ont fait la queue dans les polycliniques pour subir des tests obligatoires au coronavirus avant la réouverture des écoles du pays prévue le 15 septembre.

Le gouvernement arménien a fermé toutes les écoles et universités en mars en raison de la pandémie de coronavirus. Presque tous sont passés à des cours en ligne qui se sont poursuivis jusqu’à la fin de l’année scolaire, en juin.

Le gouvernement a décidé le mois dernier de rouvrir tous les établissements d’enseignement au milieu d’une baisse du nombre de cas de coronavirus enregistrés dans le pays. En vertu des protocoles de sécurité qu’il émet, il ne peut y avoir plus de 20 élèves à la fois dans une salle de classe et tous devront porter des masques pendant les cours.

De leur côté, les directions scolaires devront fournir aux élèves des désinfectants pour les mains et désinfecter régulièrement les salles de classe. Ils doivent également s’assurer que tous les enseignants seront testés avant le 15 septembre.

Il y a eu des scènes chaotiques hier à la policlinique n ° 8 d’Erevan où les enseignants de deux écoles devaient subir des tests de coronavirus. Tous n’ont pas observé de distanciation physique alors qu’ils attendaient dans une longue file formée dans un couloir bondé de la polyclinique. Beaucoup ont dénoncé le manque d’espace, affirmant qu’ils risquaient d’être infectés par le COVID-19.

« Nous mettons en danger non seulement nous-mêmes mais aussi nos élèves, a commenté un enseignant en colère. Si vous considérez cette grange comme une institution médicale, je ne sais pas quoi dire. »

« Je ne suis pas inquiet, je suis en colère parce que tous ces tests auraient pu être organisés à l’intérieur des écoles de manière appropriée sans que nous rencontrions ce type de problème », a rapporté un autre.

D’autres enseignants avaient trop peur pour entrer dans le bâtiment et ont attendu leur tour à l’extérieur. « J’ai un petit enfant et une personne âgée à la maison et j’ai maintenant peur d’entrer dans le bâtiment dans ces conditions, a justifié l’un d’eux. Ils ne préviennent pas, mais contribuent en fait à la propagation de la maladie. »

« Peut-être que nous avons convoqué trop d’enseignants à la fois et que nous avons un tel problème à cause de cela », a reconnu le directeur de la polyclinique, Armine Harutiunian.

Le ministère de la Santé a souligné dans la matinée qu’un record de 3518 tests de coronavirus avait été effectué dans toute l’Arménie au cours de la dernière journée. Le nombre quotidien de ces tests a été en moyenne d’environ 2 000 pendant la pandémie.

Une porte-parole du ministère a confirmé que la forte augmentation est le résultat des tests de masse parmi les enseignants.