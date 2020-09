Des médailles distribuées par le ministère arménien des Situations d’urgence

Felix Tsolakyan le ministre arménien des Situations d’urgence a distribué le 8 septembre un certain nombre de médailles aux représentants de ce ministère lors d’une cérémonie officielle. A l’occasion du 4 septembre, Journée mondiale des Situations d’urgence, sur décision du ministre Felix Tsolakyan furent distribués des médailles de « Meilleur pompier », « Sauveteur courageux », « Coopération au nom de la sauvegarde », « Membre d’honneur du Ministère des Situations d’urgence » et « Prévention, aide, sauvegarde ». Des médailles pour encourager ces hommes et femmes des Situations d’urgence qui luttent nuit et jour pour sauver des vies ou l’environnement.

Krikor Amirzayan