Tout plaquer et s’installer dans une Yourte : cap ou pas cap ?

Reprise pour la pièce Yourte, une comédie écologique et engagée écrite par Marie-Pierre Nalbandian et Gabrielle Chalmont. Ou quand les planches de théâtre deviennent le terreau d’une réflexion sur le vivre ensemble.

« Ca doit faire du bien de vivre juste pour vivre », non ? Et si on essayait ? Un certain soir de juillet 1998, alors que la France entière a les yeux rivés sur les écrans pour voir 11 joueurs en bleu courir après un ballon et une Coupe, quatre enfants à l’âge des premières rebellions se font une promesse : « Un jour, on vivra toutes et tous ensemble dans une yourte ! ».

Alors, cap ou pas cap ? 20 ans après, l’une d’elle a créé ce lieu, loin de la ville et du capitalisme, et invite ses trois camarades à venir fêter ça. Mais ces trois-là ont fait des choix de vie bien différents, rattrapés par le système et la start up nation. « Ce à quoi il faut d’abord renoncer, c’est l’ascension sociale » : alors, est-on prêts à faire ce deuil ? Est-il réellement possible de se réinventer ?

« L’idée est venue au moment de Nuit debout, explique la coauteure de la pièce, Marie-Pierre Nalbandian. On se rendait compte qu’il y avait plein de choses qui nous empêchaient de tout lâcher... Mais qu’est-ce que ça ferait si on se barrait carrément de Paris ? ». Un choix vers lequel se dirige la deuxième coauteure, Gabrielle Chalmont, partie s’installer en rase campagne, mais pas du tout Marie-Pierre Nalbandian : « Peut-être j’aurai pu le vouloir... Mais j’ai toujours été trop trouillarde pour ça ! ».



L’auteure et comédienne Marie-Pierre Nalbandian © Thierry Bouillet.

Alors son militantisme, c’est dans son écriture, dans sa pratique artistique qu’elle le met, en nous faisant réfléchir à la société dans laquelle on vit. Le précédent spectacle des deux comparses qui se sont rencontrées à l’école de théâtre Claude-Mathieu, Mon Olympe, ouvrait le débat autour de l’égalité femmes/hommes, et ce juste après les Césars. De la remise en question d’un système patriarcal, elles sont passées à la mise au piloris d’un système dominant. Yourte s’attaque en effet à des thématiques écologiques et altermondialistes, et ce juste après le confinement, un moment où chacun s’est posé des questions sur sa façon de consommer. « C’est vrai qu’on est souvent dans l’ère du temps », plaisante Marie-Pierre Nalbandian, qui porte le nom de son grand-père maternel, un hommage à sa mère qui l’a toujours soutenue dans ses projets artistiques. Ce qui n’était qu’un rêve au lycée a ainsi pu se transformer en réalité pour l’autrice, qui se prépare à reprendre son seule-en-scène, J’aurais pu m’appeler Camille, à la Comédie des Trois Bornes.

Et narrer dans Yourte l’histoire de ce groupe d’amis, c’est aussi parler des rêves d’enfants, et de ce qu’on en fait ensuite. C’est le récit d’un rêve où des jeunes se regroupent pour imaginer, inventer, construire une manière de vivre qui leur ressemble et les rassemble. Un rêve qui se crée face au spectateur, actif, qui voit devant lui l’espace se mouvoir au fur et à mesure de la pièce grâce à une mise en scène ingénieuse. C’est aussi parler de celles et ceux qui ne rêvent pas, qui ne rêvent plus, ou qui rêvent de tout l’inverse. C’est confronter les utopistes aux fatalistes, les optimistes aux sceptiques. Alors, qu’est-ce que c’est cette transition dont tout le monde parle ? Et si on essayait tous ensemble, voir ce que ça donne ?

Texte : Claire Barbuti / Photos de Yourte : Chloé Guilhem

Yourte

Jusqu’au 27 septembre au Théâtre 13 – 30 rue du Chevaleret – 75013 Paris

Texte Gabrielle Chalmont et Marie-Pierre Nalbandian,

Plus d’infos : Compagnie Les mille Printemps