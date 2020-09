Louise s’attaque à la Commune !

Est-ce qu’elle joue Sylvie Vartan et lui Johnny Hallyday ? Ou bien elle Louise Michel et lui Adolphe Thiers ? A moins qu’ils ne se glissent dans la peau d’un (ex)-couple qui n’a pas encore réglé tous leurs comptes ? Ce qui est proposé en ce moment au Théâtre Le Lucernaire, c’est tout cela est bien plus encore !

Dans Cabaret Louise, il est question d’Histoire et d’histoires. Avec humour et musique, les comédiens Charlotte Zotto et Régis Vlachos (et le régisseur !) s’attaquent à l’histoire de la Commune de Paris du point de vue de Louise Michel, qui n’est pas qu’une station du métro parisien... Ou plutôt levalloisien. La ville des Balkany, un comble pour cette révolutionnaire, féministe avant l’heure, rebelle et passionné !

Dans ce cabaret foutraque et colérique, sur une mise en scène ingénieuse et lumineuse, Louise attaque, vit les trahisons de la République, rencontre un Hugo poète et dragueur... On apprend beaucoup sur cet épisode glorieux et tragique qu’est la Commune, ce qui est d’autant plus salutaire que c’est un épisode souvent passé sous silence dans les livres d’histoire à l’école... Une pièce importante donc pour faire réfléchir sur notre histoire officielle.

Et tout comme ces événements de 1871 n’ont pas avoir été totalement digérés, les comédiens eux-mêmes ont des comptes à régler entre eux à cause d’une histoire qui ne semble pas non plus totalement digérée... Et ils en font profiter un public mis à contribution ! Alors à vos slogans car il est interdit d’interdire quoique ce soit lorsqu’on parle de Louise Michel et d’amour...

Cabaret Louise, avec Charlotte Zotto et Régis Vlachos

Théâtre Le Lucernaire - 53 rue Notre-Dame-des-Champs - 75006 Paris

Plus d’infos : www.lucernaire.fr

Texte : Claire Barbuti / Photos : Xavier Cantat