Exaltation de la Sainte Croix dimanche 13 septembre à la Cathédrale Sainte-Croix de Paris

L’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France communique sur la messe de l’Exaltation de la Sainte Croix qui se déroulera le 13 septembre 2020 à 11 heures à la Cathédrale Sainte-Croix de Paris (13 rue du Perche 75003 Paris).

En la solennité de l’Exaltation de la Sainte Croix, fête patronale de notre Éparchie, de notre Association et notre Cathédrale, l’Association Sainte-Croix vous invite le dimanche 13 septembre 2020 à 11h à la Divine Liturgie et à la bénédiction des 4 points cardinaux avec la relique de la Croix du Christ, que présidera Mgr Elie YEGHIAYAN, évêque de l’Éparchie en la cathédrale Sainte-Croix de Paris.

A l’issue de la Divine Liturgie, l’Association Sainte-Croix des Arméniens Catholiques de France vous offre un verre de l’amitié pendant lequel aura lieu le tirage du tombola dont les recettes seront remises directement aux sinistrés de l’explosion de Beyrouth et de la guerre en Syrie.

*** 1er prix : voyage d’une semaine pour 2 personnes à Erevan (vol et séjour), offert par Levon séjour.

*** 2e prix : une croix arménienne avec sa chaîne en or 750, offert par Van Diam Joaillier Créateur.

*** 3e prix : Montre Claude Bernard Swiss, offert par Top Time.

Et de nombreux autres lots...