L’ACFOA Drôme-Ardèche les Anciens combattants Français d’origine arménienne en réunion de rentrée

L’Association des Anciens Combattants Français d’Origine Arménienne (ACFOA) Drôme-Ardèche membre de la Fédération nationale des Anciens combattants Français d’origine arménienne (FNACFOA) présidée par Georges Eretzian tiendra sa réunion de rentrée mercredi 16 septembre à 11 heures la brasserie-restaurant arméno-libanais Nour à Valence. A l’ordre du jour qui sera présenté par le président Georges Eretzian, les manifestations de ces derniers mois avec la participation de l’ACFOA et projets de l’association. Krikor Amirzayan vice-président de l’ACFOA et président de l’association « Arménia » dressera l’actualité de la Cause arménienne et de la situation du négationnisme en France.

Un repas conclura la réunion de rentrée. L’inscription au repas (20 €) ou pour assister à la réunion pour les non-membres est nécessaire.

Contact : ACFOA, 40 rue Maurice Chevalier 26000 Valence. Tél. 06 64 24 97 53