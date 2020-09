Le président de l’Artsakh a participé à Chouchi à une manifestation liée à l’Indépendance de l’Artsakh

Arayik Harutyunyan le président de l’Artsakh a participé le 8 septembre à Chouchi à la manifestation patriotique organisée par le parti Azat Hayrénik (Patrie Libre) dédiée à la Journée de la déclaration de l’Indépendance de l’Artsakh. Arayik Harutyunyan a félicité les participants à la manifestation et dans son discours il a relevé le prix payé par le peuple arménien pour la libération et l’indépendance de l’Artsakh. Il a également affirmé l’importance de l’éducation de la jeunesse et son engagement dans la vie politique du pays. Il a également assisté à l’engagement de nombreux jeunes au sein du parti Azat Hayrénik. Etaient présentes de nombreuses personnalités du monde politique et combattant don Artur Tovmasyan le Président du Parlement et le chef de l’administration de Chouchi Eric Harutyunyan ainsi que des membres du parti Azat Hayrénik.

Krikor Amirzayan