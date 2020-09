Hommage à Tarko Karakozian

Tarko, petit-fils de victimes du génocide de 1915 est un enfant de réfugiés nés en Turquie qui ont fuit le pays, dès qu’ils ont pu, par bateau vers Marseille.

Il est l’aîné de trois frères et est né en France en août 1929, plus exactement en Isère (38). Son père Ohanès, a travaillé dans la fonderie des usines Renault puis a ouvert une cordonnerie pendant que sa mère, Arménouhie, s’occupait du foyer.

Après avoir créé son atelier de couture dans le garage de ses parents, Tarko a acquis une usine de confection de prêt-à-porter. Il a travaillé dans le quartier du Sentier à Paris pour vendre ses créations dans sa boutique.

Il a toujours participé aux diverses commémorations arméniennes, puis s’est investi de manière beaucoup plus engagée pour la communauté arménienne à partir des années 90.

Il a alors créé l’association appelée UCIA en septembre 1991 (Union de Coordination d’Information Arménienne) qui avait pour but d’ouvrir le dialogue afin de développer les relations de l’association avec les différentes institutions politiques et administratives en place et de réunir les arméniens de Clamart et de ses environs.

Il a fait venir le sculpteur arménien Roupen Vessayan et la pierre de tuf d’Arménie pour la création d’un Khatchkar à la mémoire des victimes du génocide arménien, situé près de l’Hôpital militaire Percy à Clamart, qui fut offert, par la communauté arménienne, à la ville de Clamart à l’initiative de l’UCIA avec la participation de toutes les associations et fut inauguré le 23 septembre 1993.

Il organise la toute première commémoration en hommage aux morts arméniens, le 1er novembre 1993 au Khatchkar de Clamart, toujours suivi du Madagh traditionnel dans les locaux de l’UCIA. Depuis, il a géré les commémorations tous les ans jusqu’en 2019, avec notamment les municipalités de Clamart, d’Issy-les-Moulineaux et de Meudon ainsi qu’avec les prêtres arméniens, et il a passé le relais à Antoine Bagdikian (Président des Anciens Combattants et résistants d’origine arménienne) en 2020.

Il est aussi à l’initiative des commémorations du 24 avril pour le génocide arménien au Khatchkar de Clamart – Il n’a jamais manqué une commémoration à Clamart ainsi qu’à Paris depuis qu’il habite en banlieue parisienne.

Il a organisé et participé à de nombreuses manifestations et pétitions devant le Sénat pour la reconnaissance du génocide arménien par la France ainsi que contre le négationnisme.

Il a hébergé de jeunes arméniens de passage en France jusque dans son propre domicile.

Adjoint au maire de Clamart de 2001 à 2007, il a fait organiser de nombreuses manifestations arméniennes dans la ville. Il a ensuite passé la main à notre ami Jean Kehyeyan au niveau municipal.

Il est à l’origine et a fait vivre activement le jumelage entre Clamart et Artachat, près de Erevan (en 2003). Il a fait de nombreux dons tout au long de sa vie à l’Arménie et a fait envoyer à Artachat un camion benne en 2007.

Il a renommé et inauguré les locaux de l’UCIA par « UCIA Centre Humanitaire Monté Melkonian » en 2015.

Il a mis à disposition des boxes de stockage pour des associations arméniennes, notamment l’ASPA qui envoie des containers de marchandises en Armėnie et en Artsakh tous les ans et des locaux à l’AFAC qui proposait alors des cours de cuisine arménienne ou des cours d’arménien.

Il est décédé le 18 juin à l’âge de 90 ans, à Clamart entouré de sa femme, de sa fille, de sa famille et de ses nombreux amis.

Sa femme Martine, sa fille Ivana Karakozian et ses Amis.