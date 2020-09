Les pourparlers réunissant au Maroc des parlementaires des deux camps rivaux libyens —le gouvernement d’union (GNA) à l’Ouest, et un pouvoir incarné par le maréchal Khalifa Haftar à l’Est— ont débouché sur d’« importants compromis », a rapporté mardi l’agence marocaine MAP. A l’initiative du Maroc, le « Dialogue libyen » réunit depuis dimanche deux délégations de cinq députés issus du Haut Conseil d’Etat libyen (ouest) et du Parlement de Tobrouk (est), en présence du ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita. « Les deux parties espèrent obtenir des résultats positifs et concrets susceptibles (...)