Les autorités du Karabagh nient les restrictions liées au Coronavirus

Les autorités du Haut-Karabagh ont levé mardi les graves restrictions imposées aux personnes quittant et entrant dans la région peuplée arménienne, imposées à la suite de l’épidémie de coronavirus.

Depuis mars, les habitants du Karabagh n’ont pas été autorisés à se rendre en Arménie sans une autorisation écrite délivrée par le chef d’un organe gouvernemental basé à Stepanakert et coordonnant la réponse des autorités à la pandémie. L’organisme a également exigé que les citoyens arméniens et d’autres pays subissent des tests COVID-19 avant d’entrer au Karabagh.

Le « commandant » à la tête du corps, Zhirayr Mirzoyan, (...)