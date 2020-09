L’Ecole de Danse Vanouch Khanamirian, dirigée par Marion Chamassian

, dispense des cours de danse traditionnelle arménienne, de classique et de jazz. Elle accueille les enfants à partir de 5 ans dans ses classes d’éveil le mercredi après-midi. Pour les plus grands, à partir de 8 ans, une séance d’essai est proposée de manière à pouvoir déterminer le cours le plus adapté à l’âge et aux capacités de l’enfant.

Nos professeurs : Marion Chamassian, Stéphane Avédisian, Marinka Mouradian, Lilit Manukyan et Marie Aidin.

🛑 RAPPEL : Séance de détection, demain, mercredi 9 septembre à 17h, suivie de la réunion de rentrée des Ecoles à 18h au Centre Culturel de la JAF.