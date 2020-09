AIDES AUX ÉCOLES ARMÉNIENNES DE FRANCE : le Fonds Arménien de France consacre 5 % de ses recettes (hors dons dédiés) à aider les écoles arméniennes de France : construction, agrandissement, équipement. Ces 5 % proviennent des économies que nous réalisons dans notre budget de fonctionnement, dont nous limitons la part à 10 % des recettes, au lieu des 15 % autorisés lors de la création des différentes branches du Fonds dans le monde. C’est une règle que le Fonds Arménien de France s’est imposée et qui exige beaucoup de sacrifices de la part de ses bénévoles et des personnes rémunérées. Mais elle apporte la satisfaction de contribuer au développement des écoles arméniennes de France, sans rien déduire de ce qui est dû à l’Arménie et au Karabagh.

https://www.fondsarmenien.org/les-projets/aides-aux-ecoles-armeniennes-de-france/?fbclid=IwAR0__vTF46Rpwt-PMLBYDjMoc3QVk6Wn46DI3s7Jc9kisRuHCM4786Zp1HE